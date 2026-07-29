IL TEMA DELLA SETTIMANA

Si è aperta una nuova stagione di cambiamento per l'Avvocatura. L'approvazione, infatti, il 22 luglio scorso al Senato, a larga maggioranza, della delega per la riforma dell'ordinamento forense rappresenta un importante passo avanti per i 228.641 iscritti alla Cassa Forense. Nuove sfide attendono all'orizzonte i legali italiani, come la regolamentazione e l'applicazione dell'intelligenza artificiale, il superamento delle diseguaglianze di genere e territoriali e l'ampliamento della dimensione degli studi legali. Secondo il professor Marcello Clarich, allo stato attuale, è ancora presto per esprimere un giudizio sui criteri contenuti nella delega, che a una prima lettura appaiono del tutto condivisibili. In conclusione, la partita del cambiamento si giocherà nella fase di attuazione.