Il decreto legislativo n. 128, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 luglio 2026, attua la delega contenuta nell’articolo 19-bis della legge n. 21/2024, riscrivendo il sistema sanzionatorio del Testo Unico della Finanza (d.lgs. n. 58/1998), quindi intervenendo sulla disciplina procedimentale, sulla tutela giurisdizionale, sugli strumenti di definizione anticipata e sui principi generali applicabili al sistema sanzionatorio amministrativo del TUF. Per chi esercita la professione forense nel diritto...
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