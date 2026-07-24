Riforma Tuf: ricorsi al Tar Lombardia e definizione “concordata” delle sanzioni

Cambia la giurisdizione sui ricorsi contro i provvedimenti di Banca d’Italia e Consob, si rafforza il contraddittorio procedimentale e debuttano istituti deflattivi ispirati al modello antitrust e al patteggiamento penale. Per gli avvocati la riforma ridisegna strategie difensive e timeline