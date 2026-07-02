La Corte d’Appello di Salerno (sentenza 11 giugno 2026 n. 711), adita in materia di mutuo, sottolinea come, per tale contratto, se non è fissato un termine per la restituzione, questo è stabilito dal Giudice avuto riguardo alle circostanze (articolo 1817 del codice civile). Né, secondo l’adita Corte, può dirsi che la fissazione del termine sia superflua ex art. 1186 c.c. ove non sia dimostrata un’insolvenza del debitore quale impossibilità o impotenza di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni...

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