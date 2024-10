Riverstone acquisisce l’80% di Ideapack Italia, gli Studi coinvolti

Riverstone S.r.l., azienda della provincia di Vicenza, ha recentemente acquisito l’80% di Ideapack Italia S.r.l., eccellenza padovana riconosciuta per il packaging di lusso destinato a vini, distillati e altri prodotti di prestigio. Advisor dell’operazione CBA Studio legale per la parte acquirente e Grimaldi Alliance, unitamente allo Studio Cantoni, per i venditori.

L’acquirente è stato seguito dallo Studio legale CBA, con un team guidato dalla partner Ilaria A. Belluco, affiancata dalla senior associate...