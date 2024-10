Roberto Panetta nominato Chairman della European Society of Construction Law (ESCL)

Roberto Panetta

Roberto Panetta, Founding Partner di Panetta Law Firm, boutique milanese specializzata in appalti privati e arbitrato commerciale, è stato nominato Chairman della European Society of Construction Law (ESCL), incarico formalizzato durante l’Assemblea Generale nel corso della Conferenza annuale tenutasi ad Anversa, Belgio, la settimana scorsa.

La ESCL è un’organizzazione internazionale, fondata nel 1981, con sede a L’Aja, dedicata alla promozione e allo studio delle normative e delle migliori prassi nel settore delle costruzioni e degli appalti pubblici e privati, sia a livello nazionale che transnazionale.

Attualmente, la ESCL comprende 19 associazioni che rappresentano altrettanti Paesi europei, con ulteriori adesioni previste già all’inizio del 2025. L’Italia è rappresentata all’interno dell’ESCL dall’Istituto Italiano per il Diritto delle Costruzioni e degli Appalti (ISCL), di cui Roberto Panetta ricopre da diversi anni il ruolo di Segretario Generale.

“Sono profondamente onorato di assumere questo incarico in un contesto internazionale così rilevante. L’ESCL svolge un ruolo cruciale nel promuovere la cooperazione tra i Paesi europei per lo sviluppo armonico del diritto delle costruzioni su scala globale. Come Chairman, il mio obiettivo primario sarà rafforzare la presenza e l’influenza della Society in Europa, promuovere nuovi ed ulteriori rapporti con Sister organizations in tutto il mondo, affrontando sfide come la sostenibilità, l’innovazione tecnologica e la prevenzione delle liti nel settore delle costruzioni”, ha dichiarato Roberto Panetta subito dopo la nomina.