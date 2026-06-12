Giulia Iozza

Rödl annuncia l’ingresso di Giulia Iozzia nel team Tech & Data, rafforzando l’offerta nelle aree tecnologia, dati, proprietà intellettuale, intelligenza artificiale e cybersecurity.

Avvocato con consolidata esperienza in proprietà intellettuale, technology, data protection, consumer protection, digital advertising, AI governance e cybersecurity, Giulia ha maturato il proprio percorso professionale in primari studi legali italiani e internazionali e in Big Four, assistendo clienti italiani e internazionali in progetti legati all’innovazione tecnologica.

“L’ingresso di Giulia rafforza un’area per noi strategica”, commenta Nadia Martini, Partner e responsabile del team Tech & Data di Rödl. “AI, cybersecurity, privacy, IP e digital advertising non sono più ambiti separati: sono parti dello stesso ecosistema di rischio, valore e competitività. Il profilo di Giulia si inserisce pienamente in questa visione e amplia la capacità del nostro team di assistere le imprese nei progetti di trasformazione digitale”.

Con questo ingresso, Rödl consolida il proprio posizionamento nei servizi legali Tech & Data, con un approccio integrato alla gestione dei rischi regolatori, alla protezione degli asset immateriali e alla governance dell’innovazione.