RPLT ha assistito Finint Investments e Tenax Capital, con un team composto dal partner Giovanni Luppi, l’of counsel Vincenzo D’Antoni e l’associate Federico Bartolini, nella strutturazione dell’operazione relativa alla sottoscrizione di un bond emesso da Sigit, gruppo industriale italiano specializzato nella progettazione e produzione di componenti in plastica, gomma e alluminio per i settori automotive e dei beni di consumo.

L’operazione è finalizzata a sostenere i piani di sviluppo e crescita del...