RPLT RP legalitax nell’omologa della ristrutturazione

Carla Ascolani, Marco Scavello, Luca Finocchiaro

Lo Studio Legale RPLT RP legalitax, con un team composto dagli avvocati Luca Finocchiaro, Marco Scavello e Carla Ascolani (nelle foto) ha assistito, quale advisor legale, Grandi Magazzini Emiliani Srl (società attiva da più di cinquant’anni nella vendita di articoli casalinghi ed attrezzature per la ristorazione) nella procedura di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art 57 CCII con transazione su crediti tributari e contributivi ex art. 63 CCII, approvata dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS.

Lo Studio Aziendale Savi ha agito, con le dottoresse Daniela Savi e Federica Soncini, quale advisor finanziario dell’impresa.

Il Tribunale di Piacenza ha omologato gli accordi raggiunti dalla società con i creditori finanziari e con i propri fornitori e ha altresì esteso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 61 del CCII, gli effetti degli accordi conclusi con i fornitori nei confronti dei creditori non aderenti, suddivisi per categorie.

L’omologazione rappresenta l’ultima fase di un articolato iter volto al riequilibrio economico dell’impresa avviato nel 2022 con il ricorso al procedimento di composizione negoziata previsto dal D.L. n. 118/2021, nell’ambito del quale sono state chieste e concesse le misure protettive, per la durata massima consentita dalla legge.

Il ruolo di esperto della composizione negoziata è stato svolto dalla dottoressa Nicoletta Fava, iscritta all’elenco degli esperti presso la Camera di Commercio di Bologna.