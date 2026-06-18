Il Tribunale di Parma (sentenza 26 maggio 2026 n. 618) interviene in tema di spese per le prestazioni sociosanitarie. Sulla premessa che l’assistenza sanitaria pubblica è resa a titolo gratuito (Legge n. 833/1978) di conseguenza, se vengono erogate prestazioni sanitarie, ogni pattuizione tra la struttura accreditata e l’assistito volta a stabilire un corrispettivo per le prestazioni di cura è affetta da nullità per difetto di causa.

Prestazioni non sanitarie

Se vengono erogate prestazioni aventi natura non sanitaria, ossia...