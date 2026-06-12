Fabrizio Cavallaro, Andrea De Panfilis

Russo De Rosa Associati ha assistito Unguess S.r.l., società partecipata, tra gli altri, da Fondo Italiano d’Investimento SGR, attraverso il Fondo Italiano Tecnologia e Crescita, e da P101 SGR, operante quale piattaforma europea che combina crowdtesting, AI e human insights per garantire affidabilità, qualità e sicurezza dei prodotti e delle esperienze digitali, nell’acquisizione di Testbirds GmbH, principale fornitore di servizi di crowdtesting nell’area DACH e Benelux.

Russo De Rosa Associati ha assistito Unguess in tutti i profili legali e fiscali dell’operazione con un team trasversale composto dal partner Fabrizio Cavallaro, che ha curato tutti gli aspetti di strutturazione e di fiscalità dell’investimento, e dal partner Andrea De Panfilis, con Antonio Lopetuso e Alessio Borghini, per tutti gli aspetti legali, contrattuali e societari dell’operazione.

Unguess è stata inoltre assistita per gli aspetti di diritto tedesco dallo studio legale Rittershaus, con un team guidato dalla partner Milena Charnitzky e dalla counsel Kristina R. Lindenfeld e composto da Eler von Bockelmann, Anno Haberer e Vanessa Wüllner.

Parte venditrice è stata assistita dallo studio legale Lutz Abel con un team composto dal partner Jan-Phillip Kunz e dall’associate Lars Dieball.