Sabrina Borocci inclusa in Women in Antitrust 2025 da GCR

Sabrina Borocci

Sabrina Borocci, partner presso la sede di Milano e di Bruxelles di White & Case, è stata inclusa nella prestigiosa lista Women in Antitrust 2025 stilata da Global Competition Review (GCR). Il riconoscimento celebra le 151 professioniste che, a livello mondiale, si sono distinte per il loro contributo nel diritto della concorrenza.

Oltre a Sabrina, lo studio White & Case ha altre due partner incluse nella lista di GCR 2025, Rebecca Farrington, dell’ufficio di Washington DC e Belinda Harvey, dell’ufficio di Sydney, a conferma della forte presenza internazionale dello studio nel settore.

Sabrina, che si è unita a White and Case lo scorso autunno, entrando a far parte del team di diritto europeo e antitrust, vanta una solida esperienza maturata in ambito del contenzioso europeo con un focus specifico sui casi antitrust. Sabrina Borocci si è affermata come figura di riferimento italiana ed europea nella consulenza in materia di cartelli, abusi di posizione dominante, e controllo delle concentrazioni. Il suo lavoro si contraddistingue per la capacità di coniugare rigore tecnico e visione strategica, accompagnando clienti nazionali e internazionali in contesti regolatori complessi.