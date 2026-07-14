Con la riforma del penale tributario e l’introduzione di una compensazione tra sanzione penale e amministrativa, la misura residua può anche essere azzerata cancellando radicalmente la duplicazione. A questa conclusione approda la Procura generale di Milano con un assai argomentato visto al decreto di archiviazione di un procedimento per responsabilità amministrativa dell’ente, sulla base del decreto 231 del 2001.
La novità del 2024
La disposizione, sottolinea la Procura generale, costituisce una delle principali innovazioni...