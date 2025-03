Sanzioni 231 e patteggiamento, inapplicabilità della confisca fuori dall’accordo delle parti

Responsabilità da reato degli enti - Patteggiamento - Confisca ex art. 19 d.lgs. n. 231 del 2001 - Accordo delle parti - Necessità.

In tema di responsabilità amministrativa da reato, la confisca disposta nei confronti dell’ente ex art. 9, 19 e 63 dlgs n. 231 del 2001, svolge nei confronti dell’ente funzione di sanzione principale, in caso di patteggiamento, non può essere applicata dal giudice fuori dall’accordo delle parti. (Nel caso di specie la Corte ha annullato con rinvio e restituzione...