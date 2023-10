SAT Studio Legale con Officine Facco per l’acquisizione della maggioranza di Sperotto

Alvise Spinazzi









Officine Facco & C. S.p.A., protagonista nel mercato mondiale da oltre 60 anni, con una gamma completa di sistemi avicoli avanzati, ha acquistato una partecipazione di maggioranza in Sperotto S.p.A. attiva dal 1963 nella fornitura di impianti a terra chiavi-in-mano per l’avicoltura e la zootecnia.



Inizia un nuovo percorso che valorizzerà la condivisione di esperienze e saperi e da cui nasceranno nuove opportunità sui mercati internazionali per il futuro di entrambe le aziende.



Officine Facco & C. S.p.A. è stata assistita per gli aspetti legali da SAT Studio Legale, con un team composto dagli avvocati Alvise Spinazzi (in foto) e Sara Zanella, per la parte fiscale dallo Studio Ferro con il dottor Pierluigi Ferro nonché da BDO Advisory Services S.r.l..

I soci di Sperotto S.p.A. sono stati assistiti per gli aspetti legali dallo studio Macchi di Cellere Gangemi, con gli avvocati Simone Rossi e Maria Giulia Sperotto.