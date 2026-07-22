Alessandro Dubini, Marco Martinelli, Luigi Croce, Eleonora Sofia Parrocchetti

Lo studio legale Dentons ha assistito Schülke & Mayr, primario operatore globale attivo da oltre 135 anni nel settore della prevenzione e del controllo delle infezioni, nell’acquisizione dell’intero capitale sociale di A.M. Instruments, tra i principali operatori italiani specializzati in soluzioni per il controllo della contaminazione e cleanroom per il settore Life Sciences, dai signori Cinzia Pagani e Roberto Fossati, assistiti da ADVANT Nctm.

L’operazione rappresenta un ulteriore passo nella strategia di crescita di Schülke & Mayr nel settore Life Sciences e consente al gruppo di rafforzare la propria presenza in Italia, ampliando ulteriormente la propria offerta nel controllo della contaminazione.

Cinzia Pagani e Roberto Fossati continueranno a supportare la società, lavorando a stretto contatto con la nuova organizzazione nella prossima fase del suo sviluppo.

Dentons ha agito con un team guidato dal partner Alessandro Dubini, co-head del dipartimento Corporate M&A in Italia, e dal counsel Marco Martinelli, coadiuvati dall’associate Arianna Belli e dalla trainee Ginevra Cavera.

ADVANT Nctm ha assistito i venditori con un team guidato dai partner Luigi Croce ed Eleonora Sofia Parrocchetti, coadiuvati dagli associate Giorgia Nava e Gabriele Greco. I profili fiscali sono stati curati dal counsel Davide Massiglia.