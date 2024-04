SCUOLA E ISTRUZIONE - LA TUTELA DEL PERSONALE SCOLASTICO - Aggressioni ai professori, a partire dal 30 marzo aumento della pena fino alla metà

Di fronte al ripetersi di episodi di aggressione, da parte di studenti prevaricatori o di genitori violenti, nei confronti di insegnanti e personale scolastico, spesso irriso, insultato o addirittura picchiato, il legislatore del 2024, esattamente come aveva fatto quello del 2020 ha coniato tre nuove circostanze aggravanti - una comune (e ad effetto comune) e due speciali (e ad effetto speciale) applicabili ai delitti di violenza o minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale - per i fatti commessi in danno di un dirigente scolastico od i un membro del personale docente, educativo, amministrativo della scuola