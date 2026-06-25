Famiglia - Separazione - Assegnazione casa familiare – Bene pertinenziale collegato alla casa familiare – Assegnazione - Criteri
In tema di assegnazione della casa familiare, qualora il giudice decida, nel migliore interesse dei figli, di assegnare oltre la casa familiare anche un altro immobile autonomo e non contiguo avendone accertato il carattere pertinenziale, il potere di imporre limiti al diritto dominicale deve essere esercitato sempre nell’ambito di quanto previsto dall’art. 337-sexies...