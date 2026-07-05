Nel ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste «nella deduzione di una erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa», mentre l’allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa, è esterna all’esatta interpretazione della norma e si riferisce alla tipica valutazione del giudice del merito, ...

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