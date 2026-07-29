La sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto conserva tale natura anche quando contiene una condanna al risarcimento del danno. Per i reati puniti con pena alternativa non è quindi appellabile dall’imputato, ma la disparità rispetto al potere di appello della parte civile pone un dubbio di legittimità costituzionale. Le Sezioni Unite penali, con ordinanza 28647 del 2026, compongono il contrasto interpretativo sul regime delle impugnazioni e danno risposta negativa al quesito sull...
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