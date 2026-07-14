Diverse le modifiche apportate alla disciplina del silenzio assenso. Come è noto, l’articolo 5 del decreto legge n. 19/2026 ha introdotto, tra l’altro, modifiche all’art. 20 della legge n. 241/1990, relativo alla disciplina del silenzio assenso, al fine di semplificare ed accelerare l’attività amministrativa. La legge di conversione n. 50/2026 ha apportato solo limitate modifiche al testo come modificato dal decreto legge, senza chiarire, dunque, i dubbi suscitati dalla nuova modifica in tema di ...

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