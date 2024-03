Simmons & Simmons e Dentons nell’emissione record del terzo Btp Valore

Paola Leocani, Piergiorgio Leofreddi

Simmons & Simmons e lo studio legale Dentons hanno assistito i dealers Intesa Sanpaolo e UniCredit e i co-dealers Banca Akros e Banca Monte dei Paschi di Siena in relazione alla terza emissione record di Btp Valore da 18,32 miliardi di euro, con scadenza a sei anni con cedole trimestrali calcolate in base a tassi prefissati e crescenti nel tempo (step-up).

Come per le precedenti emissioni di Btp Valore, si tratta di un titolo di stato dedicato esclusivamente ai risparmiatori retail, che prevede un c.d. premio finale extra pari allo 0,7% del capitale investito.

Il nuovo titolo è stato collocato sul mercato attraverso la piattaforma elettronica MOT di Borsa Italiana in un’unica fase interamente dedicata ai risparmiatori individuali.

Per Simmons & Simmons, che ha seguito la strutturazione dell’operazione e la predisposizione della documentazione, ha agito un team guidato dalla partner Paola Leocani (nella foto a sinistra), con la collaborazione della supervising associate Ilaria Barone e del trainee Stefano Cultrera.

Dentons ha prestato assistenza alle banche in relazione alla conformità del decreto di emissione al documento di offerta e alla fiscalità dell’operazione con un team guidato da Piergiorgio Leofreddi (nella foto a destra), partner e head of Debt Capital Markets Group per l’Italia, e composto dall’associate Federico Palazzo, nonché dalla partner Roberta Moscaroli, coadiuvata dall’associate Mariateresa Soave Carparelli, per gli aspetti fiscali.