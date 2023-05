Simmons & Simmons, Linklaters e Deloitte nella crescita di KFC in Italia

Paolo Guarneri e Anna Gagliardi









Simmons & Simmons e Linklaters hanno assistito rispettivamente il management e gli investitori individuali (quale nuovo Corporate Franchisee) e Kentucky Fried Chicken nel percorso di sviluppo sul mercato nazionale. In particolare, l'ingresso di GGC3 S.r.l., joint venture interamente italiana tra Iverna Holdings SA e Essebi SpA, con importante esperienza nel settore dei servizi food, contribuirà in maniera significativa a guidare lo sviluppo e la crescita del marchio KFC in Italia. L'operazione segna...