Simpson Thacher & Bartlett, PedersoliGattai e PwC TLS nella cessione dell’asset di via Montenapoleone 8 per circa Euro 1,3 miliardi da parte di Blackstone STB, PedersoliGattai e PwC TLS hanno assistito Blackstone nella cessione dello storico edificio di via Monte Napoleone 8 a Milano al colosso del lusso Kering.