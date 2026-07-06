Adito in tema di sinistri stradali il Tribunale di Teramo (sentenza 11 giugno 2026 n. 705) si sofferma (tra l’altro) sull’efficacia probatoria della sentenza penale di “patteggiamento” (applicazione della pena su richiesta ex articolo 444 del cpp) nel giudizio civile sottolineando come tale argomento registri nel tempo, e ancora oggi, un contrasto di giurisprudenza.
Un primo orientamento
Secondo un primo orientamento la sentenza ex articolo 444 del cpp costituisce un importante elemento di prova per il Giudice civile il...