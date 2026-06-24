LA MASSIMA

Privacy - Sistema Piracy Shield - Accesso difensivo - Riservatezza operativa - Tavolo tecnico antipirateria - Tutela del know-how - Agcom - Cloudflare - Diritto d'autore digitale - Legge 93/2023.

Nel conflitto tra accesso difensivo e riservatezza operativa del sistema Piracy Shield via libera all'ostensione delle relazioni istruttorie del Consiglio Agcom - atti endoprocedimentali rilevanti ai fini della contestata inottemperanza sanzionata con 14 milioni di euro - e stop invece alla richiesta di accesso ai verbali del Tavolo tecnico antipirateria, ritenuti estranei al fascicolo sanzionatorio e contenenti metodologie di intelligence a protezione dei segnalatori. La sicurezza del sistema antipirateria richiede una riservatezza "in astratto", indipendente da impegni unilaterali del richiedente, che tutela le attività di monitoraggio e segnalazione dei titolari e licenziatari dei diritti.