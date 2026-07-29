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SLF – Studio Legale e Fiscale, realtà di riferimento nella consulenza tributaria e societaria con sedi a Roma e Milano, annuncia l’ingresso del team guidato dall’avvocato Maurizio Martinetti, già socio fondatore dello Studio Ripa di Meana e Associati e, dal 2018, della Associazione professionale MGM.

L’avvocato Martinetti fa il suo ingresso in SLF portando una solida esperienza nell’assistenza a imprese e famiglie imprenditoriali. Specializzato in operazioni straordinarie e M&A nazionali e transnazionali, vanta anche una profonda competenza nella governance societaria grazie ai ruoli ricoperti in CdA in Italia e all’estero, e nella compliance e Modelli 231 come consulente e membro di Organismi di Vigilanza. La sua figura rappresenta così un innesto di grande valore strategico per la crescita dello Studio.

Insieme all’avvocato Martinetti, entra a far parte di SLF l’avvocato Luca Ferrari, già socio dello Studio Ripa di Meana e co-fondatore di MGM. Attivo nel diritto civile, societario, bancario e delle infrastrutture, Ferrari ha una consolidata esperienza in operazioni e contenziosi complessi per imprese ed enti pubblici. Completa il suo profilo una significativa competenza nella gestione di appalti e grandi opere di interesse nazionale, ambiti nei quali opera anche come arbitro e presidente di Collegi Consultivi Tecnici.

I nuovi ingressi si completano con gli avvocati Vanessa Giovanetti, Valeria Vacchini e Camilla Monti, oltre a uno staff dedicato, e portano lo Studio a contare complessivamente su oltre 50 risorse tra professionisti e staff.

Questa operazione consente a SLF di consolidare le proprie competenze nelle aree del diritto societario e commerciale, della governance e dei passaggi generazionali, ampliando la capacità di assistere e accompagnare imprese, gruppi societari nazionali ed esteri e famiglie imprenditoriali nelle loro scelte strategiche. Il rafforzamento risponde alle nuove dinamiche di mercato, che richiedono un approccio integrato tra profili fiscali, societari, organizzativi e patrimoniali.

«L’ingresso di Maurizio Martinetti e del team rappresenta un’importante evoluzione del nostro progetto di crescita», ha dichiarato Pasquale Formica, Managing Partner di SLF. «Maurizio è un professionista di grande esperienza e riconosciuta capacità, con il quale collaboriamo da anni e con cui condividiamo l’attenzione alla qualità del lavoro, alla vicinanza al cliente e alla comprensione delle dinamiche dell’impresa. Il nuovo ingresso ci consente di integrare competenze di elevatissimo profilo in aree sempre più contigue alla nostra attività tradizionale».

«Le questioni tributarie si intrecciano sempre più con le scelte societarie, gli assetti di governance e il governo degli istituti giuridici - ha aggiunto Giovanni Formica, Partner di SLF – Le imprese chiedono interlocutori capaci di affrontare questa complessità attraverso un approccio tailor made e una visione unitaria: con l’ingresso di Maurizio, Luca e del loro team continuiamo a investire in questa direzione».

«L’ingresso in SLF rappresenta per il nostro team la naturale prosecuzione di un percorso professionale fondato sulla qualità, sulla specializzazione e sulla vicinanza alle esigenze delle imprese nazionali ed internazionali e delle famiglie imprenditoriali con le quali abbiamo costruito un costante rapporto di fiducia professionale e personale», hanno aggiunto Maurizio Martinetti e Luca Ferrari. «La possibilità di integrare le nostre competenze con una struttura di consolidata esperienza tributaria ci consentirà di offrire ai clienti un’assistenza ancora più completa e coordinata».