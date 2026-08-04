La Corte di cassazione penale - con la sentenza n. 26389/2026 - ha chiarito che anche lo smart working svolto da una persona sottoposta agli arresti domiciliari deve essere valutato dal giudice: non come una semplice attività svolta tra le mura domestiche, ma come una modalità lavorativa capace di incidere concretamente sull’assetto della misura cautelare.

Il principio affermato

La Quinta sezione penale afferma un principio innovativo: il fatto che il lavoro venga eseguito a distanza non elimina automaticamente la necessità di un controllo giudiziario, perché l’attività da remoto può richiedere contatti, comunicazioni e strumenti tecnologici incompatibili con le prescrizioni imposte.

Il giudice deve quindi verificare se il lavoro digitale sia realmente compatibile con le esigenze cautelari, considerando non solo il luogo fisico in cui viene svolto, ma anche le modalità operative attraverso cui si realizza.

L’attualità della questione risolta

La decisione segna un passaggio importante nell’adattamento delle regole cautelari alla trasformazione del mondo del lavoro. La Cassazione supera infatti l’idea secondo cui il lavoro da casa sarebbe, per definizione, neutro rispetto agli arresti domiciliari.

Anche un’attività svolta davanti a un computer può modificare il regime della misura, soprattutto quando comporta la possibilità di comunicare con soggetti esterni o di utilizzare strumenti tecnologici che il giudice aveva precedentemente limitato.

Il caso concreto

La vicenda riguardava una persona sottoposta agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e con il divieto di avere contatti con persone diverse dai familiari conviventi, dai parenti e dai difensori.

La difesa aveva chiesto di poter svolgere attività lavorativa in modalità smart working presso l’abitazione dove veniva eseguita la misura, prevedendo solo in via residuale la possibilità di recarsi per poche ore presso la sede operativa dell’attività. La richiesta era stata respinta perché il giudice aveva ritenuto non dimostrata la condizione economica necessaria per ottenere l’autorizzazione.

La Cassazione, pur riconoscendo che la situazione di bisogno rappresenta un requisito da verificare, ha evidenziato una carenza decisiva nella valutazione: il giudice non aveva analizzato se quella specifica attività lavorativa, svolta prevalentemente da remoto, fosse compatibile con le esigenze cautelari. Ed è proprio questo il punto centrale della pronuncia.

Secondo la Suprema Corte, lo smart working non può essere considerato automaticamente equivalente a una permanenza passiva presso il domicilio. Lavorare a distanza significa spesso utilizzare piattaforme digitali, strumenti di comunicazione, collegamenti informatici e rapporti continuativi con altre persone. Tutti elementi che possono assumere rilievo quando la misura cautelare sia stata applicata anche per impedire determinati contatti o preservare la sicurezza di una persona coinvolta nella vicenda.

Il nuovo elemento da valutare

La sentenza introduce quindi una valutazione nuova: il giudice deve guardare oltre il luogo materiale in cui l’attività viene svolta. Non è sufficiente chiedersi se il soggetto rimarrà fisicamente nell’abitazione; occorre verificare cosa comporterà concretamente l’autorizzazione.

Un computer e una connessione internet possono infatti rappresentare, a seconda dei casi, semplici strumenti di lavoro oppure strumenti attraverso cui vengono meno i controlli che la misura cautelare intende garantire. La Cassazione impone così un esame concreto e personalizzato. L’autorizzazione allo smart working non deve essere concessa né negata sulla base di categorie astratte. Il giudice deve valutare il tipo di mansione, le modalità di comunicazione necessarie, i soggetti con cui il lavoratore dovrà rapportarsi, la possibilità di effettuare controlli e l’eventuale necessità di modificare le prescrizioni già imposte. I

l principio assume particolare rilievo perché affronta una situazione destinata a diventare sempre più frequente. La diffusione del lavoro agile ha reso possibile svolgere molte attività senza presenza fisica sul luogo di lavoro, ma questa flessibilità introduce nuove questioni anche nel campo del diritto penale cautelare. La tecnologia riduce gli spostamenti, ma amplia le possibilità di relazione e interazione.

Il lavoro agile rispetto ai domiciliari

La pronuncia chiarisce dunque che lo smart working non è né un ostacolo automatico agli arresti domiciliari né una soluzione automaticamente compatibile con essi. È una modalità lavorativa che deve essere sottoposta alla stessa rigorosa verifica riservata a ogni altra attività autorizzabile durante la misura. La novità della decisione sta nell’avere riconosciuto che il concetto di “luogo” nella società digitale non coincide più soltanto con lo spazio fisico. Una persona può restare all’interno della propria abitazione e, attraverso gli strumenti tecnologici, entrare in una rete di rapporti esterni molto ampia. Per questo motivo il giudice deve valutare non solo dove si svolge il lavoro, ma quale effettiva libertà di movimento e comunicazione esso consenta.

La Cassazione affida così alla valutazione giudiziale il compito di trovare un equilibrio tra due esigenze: consentire, quando possibile, un’attività lavorativa utile alla persona sottoposta alla misura e impedire che la modalità lavorativa prescelta svuoti di contenuto le prescrizioni cautelari. Lo smart working entra quindi pienamente nel sistema delle misure cautelari, non come eccezione tecnologica, ma come nuova realtà da governare attraverso criteri di proporzione e controllo. La pronuncia apre inoltre una prospettiva destinata ad avere rilievo nella prassi giudiziaria: le modalità digitali di lavoro richiedono una nuova attenzione nella costruzione delle prescrizioni cautelari. Il lavoro agile diventa così un banco di prova per una giustizia cautelare capace di confrontarsi con la realtà contemporanea. La Cassazione indica una strada fondata sulla verifica concreta: non vietare ciò che può essere compatibile, ma neppure autorizzare ciò che, attraverso gli strumenti tecnologici, potrebbe rendere solo apparente il controllo imposto dalla misura.