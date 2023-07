Smart Working e foro competente, deve esserci un collegamento oggettivo con l'azienda di Mirko Martini

Lo ha affermato la Corte di cassazione con ordinanza del 5 luglio 2023 n. 19023

Se l'attività di smart working si è atteggiata unicamente quale luogo di svolgimento della prestazione, che poteva essere fungibilmente espletata, anche nelle abitazioni, senza però l'allegazione di un elemento che caratterizzasse in qualche modo l'abitazione quale dipendenza aziendale, allora tale criterio non può essere preso in considerazione ai fini della individuazione della competenza territoriale, residuando unicamente i criteri del luogo di conclusione del contratto.

Questo è il principio...