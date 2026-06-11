La Corte di cassazione penale - con la sentenza n. 16495/2026 - ha chiarito che il sequestro probatorio di uno smartphone non può trasformarsi in un accesso indiscriminato all’intera vita digitale dell’indagato.

La seconda sezione penale ha affermato che il pubblico ministero, quando dispone l’acquisizione di dati informatici contenuti in telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici, deve indicare in modo preciso quali informazioni siano realmente pertinenti all’accertamento del fatto e, soprattutto, deve delimitare il periodo temporale entro cui tali dati devono essere ricercati.

Non basta dunque richiamare genericamente esigenze investigative o sostenere che il dispositivo possa contenere elementi utili. Occorre spiegare perché sia necessario acquisire quei dati e perché il sacrificio della riservatezza sia proporzionato rispetto all’obiettivo perseguito.

Il sequestro del telefono incide la privacy

La decisione segna un passaggio decisivo nella tutela della privacy digitale, perché riconosce che il telefono cellulare custodisce la parte più intima della persona: relazioni, immagini, comunicazioni, spostamenti, abitudini e frammenti della vita quotidiana.

La Corte afferma così che la copia integrale dei dati, eseguita senza limiti chiari, equivale a una forma di esplorazione totale incompatibile con le garanzie fondamentali.

Il caso deciso

La vicenda nasce da un procedimento nel quale erano stati sequestrati tre smartphone durante un’attività investigativa. I dispositivi erano stati successivamente restituiti, ma solo dopo l’estrazione di una copia forense completa dell’intero contenuto digitale. La difesa aveva contestato la legittimità del provvedimento sostenendo che l’acquisizione fosse avvenuta senza alcuna delimitazione concreta dei dati rilevanti e senza l’indicazione di un arco temporale collegato ai fatti oggetto di indagine. Secondo la prospettazione difensiva, gli investigatori avevano finito per conservare indiscriminatamente l’intero patrimonio informativo custodito nei telefoni, comprendente anche dati estranei alle contestazioni. Il tribunale del riesame aveva però confermato il sequestro ritenendo sufficiente il richiamo alle esigenze investigative e valorizzando la restituzione materiale dei dispositivi. La Cassazione ha invece ritenuto fondato il ricorso, osservando che la restituzione fisica del telefono non elimina il pregiudizio derivante dalla permanenza delle copie integrali dei dati nelle mani dell’autorità investigativa.

La restituzione del telefono non sana il pregiudizio

L’interesse alla tutela della propria sfera informativa rimane infatti pienamente attuale anche dopo la restituzione del supporto elettronico. La pronuncia introduce un principio destinato a incidere profondamente sulle future indagini digitali. La Corte supera infatti una concezione ancora diffusa secondo cui il telefono cellulare costituirebbe un semplice contenitore di prove liberamente esplorabile dagli investigatori.

La sentenza afferma invece che lo smartphone rappresenta una vera proiezione della persona, un archivio permanente della sua identità privata e professionale. Da qui deriva la necessità di un controllo rigoroso sulla proporzionalità del sequestro.

La garanzia del tempo contingentato

Il punto centrale della decisione è il riconoscimento dell’autonomia della cosiddetta perimetrazione temporale. La Corte chiarisce che non si tratta di un dettaglio tecnico o di una formalità procedurale, ma di un elemento essenziale per impedire che l’acquisizione dei dati degeneri in una ricerca indiscriminata. Delimitare temporalmente i dati significa circoscrivere l’invasione investigativa ai soli segmenti di vita digitale realmente collegati al fatto contestato. In mancanza di tale delimitazione, il rischio è quello di consentire all’autorità di accedere a conversazioni, fotografie, documenti e informazioni personali del tutto estranei all’indagine.

Considerazioni conclusive

La novità della decisione emerge anche nella distinzione netta tra durata delle operazioni tecniche e perimetrazione dei dati acquisibili. Il tribunale aveva ritenuto sufficiente l’indicazione del termine entro cui effettuare la copia forense, ma la Cassazione osserva che il problema è diverso: non conta soltanto per quanto tempo gli investigatori possano trattenere il materiale, bensì quali dati possano realmente esaminare. È un passaggio innovativo perché sposta il controllo di legalità dal momento meramente esecutivo al contenuto sostanziale dell’acquisizione. La Corte, in sostanza, pretende che il confine dell’indagine sia tracciato prima dell’accesso ai dati e non successivamente.

La decisione assume inoltre un forte valore culturale. Per la prima volta viene affermato con particolare chiarezza che la compressione della riservatezza digitale non può essere giustificata con formule generiche o automatismi investigativi. Ogni accesso ai dati personali deve essere calibrato, motivato e limitato allo stretto necessario. La sentenza rafforza così l’idea che la tecnologia non possa diventare uno spazio sottratto alle garanzie fondamentali.

L’efficienza investigativa resta un obiettivo legittimo, ma non può tradursi nella possibilità di setacciare integralmente la memoria digitale di una persona senza limiti precisi. Il principio espresso dalla Cassazione è destinato a incidere non solo sui sequestri di smartphone, ma più in generale su tutte le attività di acquisizione massiva di dati elettronici. In un’epoca in cui l’intera esistenza individuale viene registrata nei dispositivi digitali, la decisione impone un cambio di paradigma: il dato informatico non è una miniera liberamente sfruttabile, ma una dimensione della persona che merita una tutela rafforzata.