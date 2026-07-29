Il 22 luglio 2026, il Senato ha approvato in via definitiva la legge delega di riforma dell’ordinamento forense. Sulle società tra avvocati (STA), si conferma l’apertura ai soci non professionisti, con precise garanzie di indipendenza. Ma tutto si gioca ora sui decreti delegati: è nella fase attuativa che si deciderà se le STA diventeranno una reale leva di crescita, aggregazione e internazionalizzazione, oppure resteranno soltanto un modello sulla carta. Per questo, l’interpretazione della nuova...

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