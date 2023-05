Società a partecipazione pubblica











Percorso di approfondimento su partecipazioni societarie degli enti pubblici e rilevazioni contabili nei bilanci

Il carattere pubblicistico del socio non muta la natura di soggetto di diritto privato della partecipata con conseguente applicabilità dei modelli di governo societario di diritto comune. Tuttavia la polverizzazione della partecipazione societaria, in taluni casi, legittima la previsione, nell'atto costitutivo, di un organo speciale, deputato all'esercizio del controllo (pubblico) congiunto

di Rossana Mininno, Norme&Tributi Plus Diritto, 4 Maggio 2023

Con l'ordinanza n. 7646 del 16 marzo 2023 i Giudici di legittimità si sono pronunciati sull'assoggettabilità a fallimento (oggi, liquidazione giudiziale) delle società in house in crisi, ribadendo principi già affermati con riferimento alla questione della natura delle società a partecipazione pubblica

di Rossana Mininno, Norme&Tributi Plus Diritto, 14 Aprile 2023

Nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023 è stato pubblicato il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ("Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"), le cui disposizioni e i relativi allegati acquisteranno efficacia il 1° luglio 2023, data di abrogazione del vigente Codice dei contratti pubblici.

di Rossana Mininno, Norme&Tributi Plus Diritto, 4 Aprile 2023

Con la recente sentenza n. 2543 del 10 marzo 2023 il Consiglio di Stato è intervenuto sulla questione della qualificabilità della società a controllo pubblico nell'ipotesi di detenzione - totalitaria o maggioritaria - del capitale sociale da parte di una pluralità di Pubbliche Amministrazioni, nessuna delle quali, tuttavia, in grado di esercitare un controllo individuale.

di Rossana Mininno, Norme&Tributi Plus Diritto, 29 Marzo 2023

Con la deliberazione n. 1/2023/INPR del 20 gennaio 2023 la Sezione delle autonomie della Corte dei conti ha sottolineato che il consolidamento delle risultanze di bilancio degli enti territoriali con quelle delle gestioni esternalizzate costituisce un'esigenza funzionale alla «responsabilizzazione dei diversi livelli di governo» e, nel contempo, «rappresenta un portato del sistema di contabilità armonizzata».

di Rossana Mininno, Norme&Tributi Plus Diritto, 14 Marzo 2023

Con la deliberazione n. 32/2023/INPR del 15 febbraio 2023 la Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna della Corte dei conti ha tipizzato i meccanismi del controllo introdotto dal novellato articolo 5 del Tusp, fornendo una serie di indicazioni istruttorie preliminari all'esame degli atti deliberativi ivi previsti

di Rossana Mininno, Norme&Tributi Plus Diritto, 01 Marzo 2023

Nella sistematica del Tusp i profili privatistici convivono con quelli pubblicistici, assumendo uno specifico rilievo in sede di riparto di giurisdizione tra Giudice amministrativo e Giudice ordinario. Riparto che assume connotati di maggiore criticità con riferimento alle controversie insorte successivamente all'indizione di una gara unica a doppio oggetto per la selezione del socio privato di una società a capitale misto

di Rossana Mininno, Norme&Tributi Plus Diritto, 20 Febbraio 2023

Estesa l'inoperatività della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale con riferimento alle perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022.

di Rossana Mininno, Norme&Tributi Plus Diritto, 23 Gennaio 2023

La decisione dell'ente locale di costituire una società di capitali o di acquisire partecipazioni in una società già esistente è stata presidiata, a livello normativo, da un onere motivazionale rafforzato, riferito a vari parametri, tra i quali particolare rilievo assume quello della sostenibilità finanziaria.

di Rossana Mininno, Norme&Tributi Plus Diritto, 16 Gennaio 2023

Il controllo analogo secondo il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità

di Rossana Mininno, Norme&Tributi Plus Diritto, 22 Dicembre 2022

L'istituto, originariamente introdotto dall' art. 1, comma 551, della legge n. 147/2013 e attualmente previsto dall'articolo 21 del TUSP, consiste in un meccanismo giuscontabile finalizzato a evitare che le perdite riportate dalla società partecipata e non immediatamente ripianate possano incidere, pregiudicandolo, sull'equilibrio di bilancio dell'ente partecipante.

di Rossana Mininno, Norme&Tributi Plus Diritto, 15 Dicembre 2022

Il perimetro applicativo dell'attività di controllo intestata alla Corte dei conti dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

di Rossana Mininno, Norme&Tributi Plus Diritto, 7 Dicembre 2022

Sistema generale di accesso ai documenti in possesso delle Pubbliche Amministrazioni e ostensibilità degli atti della società a partecipazione pubblica

di Rossana Mininno, Norme&Tributi Plus Diritto, 29 Novembre 2022

La qualificazione della società a controllo pubblico nei casi di partecipazione da parte di una pluralità di Pubbliche Amministrazioni, nessuna delle quali, tuttavia, singolarmente detentrice di una quota maggioritaria del capitale sociale, è risultata - in sede applicativa - foriera di incertezze a livello interpretativo

di Rossana Mininno, Norme&Tributi Plus Diritto, 21 Novembre 2022

Con la delibera n. 16/2022/QMIG del 3 novembre 2022 le Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti si sono pronunciate sulla natura della funzione assegnata alla Corte dei conti dalla legge n. 118 del 2022. I dubbi sono stati ingenerati dall'utilizzo, per la qualificazione dell'attività demandata alla Corte dei conti, del termine «parere», di per sé evocativo dell'attività consultiva

di Rossana Mininno, Norme&Tributi Plus Diritto, 15 Novembre 2022

L'affidamento diretto di un servizio a una società a capitale misto pubblico-privato è consentito a condizione che il socio privato sia stato previamente selezionato mediante una gara unica a doppio oggetto.

di Rossana Mininno, Norme&Tributi Plus Diritto, 7 Novembre 2022

La corretta applicazione del divieto generale di erogazioni finanziarie in favore di società partecipata in situazione deficitaria

di Rossana Mininno, Norme&Tributi Plus Diritto, 17 Ottobre 2022

La gestione esternalizzata dei servizi pubblici è assoggettata a stringenti limitazioni riguardanti, tra l'altro, la possibilità di sovvenzionamento degli organismi partecipati in perdita, dovendo la gestione delle società partecipate essere ispirata a criteri di efficienza.

di Rossana Mininno, Norme&Tributi Plus Diritto, 27 Settembre 2022

La gestione esternalizzata dei servizi pubblici è assoggettata a stringenti limitazioni riguardanti, tra l'altro, la possibilità di sovvenzionamento degli organismi partecipati in perdita, dovendo la gestione delle società partecipate essere ispirata a criteri di efficienza.

di Rossana Mininno, Norme&Tributi Plus Diritto, 20 Settembre 2022

La CGUE si è recentemente pronunciata sulla questione della eurocompatibilità o meno della permanenza dell'affidamento diretto di un servizio pubblico a favore di una società originariamente qualificabile in house providing, la quale sia risultata, nel corso dell'esecuzione dell'appalto pubblico, priva del requisito del controllo analogo a seguito di un'operazione societaria di aggregazione.

di Rossana Mininno, Norme&Tributi Plus Diritto, 6 Luglio 2022

Una delle problematiche maggiormente ricorrenti nell'ambito dei rapporti finanziari tra gli enti territoriali e i soggetti dai medesimi partecipati attiene alla mancata conciliazione dei reciproci debiti e crediti iscritti nei rispettivi bilanci

di Rossana Mininno, Norme&Tributi Plus Diritto, 28 Giugno 2022

La giurisdizione della Corte dei conti sulle azioni di responsabilità per mala gestio nei confronti degli amministratori delle società a partecipazione pubblica

di Rossana Mininno, Norme&Tributi Plus Diritto, 17 Giugno 2022

In base all'ordinamento di matrice civilistica la cattiva gestione di una società di capitali è fonte di responsabilità patrimoniale a carico dei relativi amministratori, responsabilità che è declinata in modo differente in ragione della diversa tipologia di soggetto (potenzialmente) danneggiabile e che assume tratti peculiari - sul (duplice) piano sostanziale e processuale - nell'ipotesi in cui la società sia partecipata da un soggetto pubblico

di Rossana Mininno, Norme&Tributi Plus Diritto, 15 Giugno 2022



Rassegna di giurisprudenza a cura della redazione PlusPlus24 Diritto

Norme&Tributi Plus Diritto, 24 Febbraio 2022



Il Testo unico sulle società pubbliche (Dlgs 175 del 19 agosto 2016, Tusp) disciplina - in particolare - la crisi dell'organismo societario a partecipazione pubblica. Prima che la crisi sia conclamata, impone agli amministratori il monitoraggio costante della situazione finanziaria della società, con funzione di prevenzione. Ciò si concretizza, prima, nell'obbligo per gli amministratori di predisporre adeguati «programmi di valutazione del rischio» e di comunicare all'assemblea i provvedimenti necessari a eliminare le cause della crisi, attraverso un idoneo piano di risanamento.

di Sergio Locoratolo, Il Sole 24 Ore, Norme&Tributi - Pag. 17, 14 febbraio 2022