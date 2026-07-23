BANCARIO/TASSO LEASING

Tasso Leasing: quando il tasso diventa davvero indeterminabile?

di Margherita Domenegotti e Francesco Concio

la QUESTIONE

È esatto affermare che la mancata o inesatta indicazione del tasso leasing nei contratti di locazione finanziaria viola le regole sulla trasparenza bancaria e determina la nullità della clausola relativa agli interessi con conseguente rideterminazione del tasso applicato in contratto?

la RISPOSTA IN SINTESI

La mancata o inesatta indicazione del tasso leasing...

PER SAPERNE DI PIÙ
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