BANCARIO/TASSO LEASING
Tasso Leasing: quando il tasso diventa davvero indeterminabile?
di Margherita Domenegotti e Francesco Concio
la QUESTIONE
È esatto affermare che la mancata o inesatta indicazione del tasso leasing nei contratti di locazione finanziaria viola le regole sulla trasparenza bancaria e determina la nullità della clausola relativa agli interessi con conseguente rideterminazione del tasso applicato in contratto?
la RISPOSTA IN SINTESI
La mancata o inesatta indicazione del tasso leasing...