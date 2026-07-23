L’istituto premiale che consente di ridurre la durata della sospensione della patente di guida non scatta se l’autore dell’incidente si è dato alla fuga. Così è stabilito nella sentenza numero 146, depositata oggi, dalla la Corte costituzionale che ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 189, comma 6, e 224, comma 3, del codice della strada sollevate in riferimento agli articoli 2, 3 e 27 della Costituzione e all’articolo...

PER SAPERNE DI PIÙ Riproduzione riservata Ⓒ