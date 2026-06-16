Certamente è di un certo interesse esaminare quanto afferma la Corte di Cassazione, nella sentenza 22.5.2026 n. 18526, in relazione al reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (di cui all’art. 11 co. 1 del DLgs. 74/2000) che è sempre una fattispecie molto complessa e che presenta dei profili interpretativi che non sono certamente facili.

Certamente con la configurazione normativa attuale abbiamo una anticipazione della tutela penale (Soana, I reati Tributari, Milano, 2013) e quindi...