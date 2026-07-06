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Lo studio legale Dentons e Studio CS - Professionisti Associati hanno assistito l’azionista di Specialtrasfo, azienda italiana a conduzione privata produttrice di trasformatori specializzati a media tensione, con una base installata in oltre 70 Paesi, nella cessione del 100% del capitale sociale ad ABB, player tecnologico globale nell’elettrificazione e nell’automazione, assistito da Cleary Gottlieb.

L’operazione rafforza la competitività di ABB e la resilienza della catena di fornitura in un contesto di crescente domanda globale di energia elettrica, ampliando l’offerta del gruppo.

L’attività sarà infatti integrata nella divisione Motion High Power di ABB, consentendo di affiancare i trasformatori specializzati all’attuale offerta di motori e azionamenti e di rafforzare ulteriormente il portafoglio di soluzioni per i sistemi di trasmissione.

Dentons ha assistito l’azionista di Specialtrasfo in relazione a tutti gli aspetti legali-societari dell’operazione, inclusi la revisione e negoziazione della documentazione contrattuale, con un team guidato dal partner Alessandro Dubini, co-head del dipartimento di Corporate M&A in Italia, e composto dal senior counsel Filippo Frabasile.

Studio CS - Professionisti Associati, con un team guidato dal founder Andrea Cossio e composto da Alberto Cattaneo (partner), Chiara Corti (partner) e Barbara Lo Bue (senior associate), è intervenuto in qualità di advisor strategico del venditore e ha, altresì, curato le tematiche di natura finanziaria e fiscale.

Cleary Gottlieb ha assistito ABB in relazione a tutti gli aspetti legali dell’operazione, con un team guidato dal partner Matteo Montanaro e dall’associate Giulia Rimoldi. Il counsel Francesco Iodice si è occupato delle tematiche golden power.