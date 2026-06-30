Lavoro - Lavoro subordinato - Orario di lavoro - Lavoro straordinario straordinario - Prova della prestazione - Onere del lavoratore - Sussistenza.
Costituisce onere del lavoratore, che pretenda un compenso per lavoro straordinario, provare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi.
Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 18 giugno 2026, n. 20700
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