Lavoro - Lavoro subordinato - Tutela della salute e dell’integrità fisica - Danno alla salute - Onere probatorio a carico del lavoratore - Sussistenza.
Il lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell’attività lavorativa svolta un danno alla salute, è onerato di provare, oltre all’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’una e l’altra.
Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 8 giugno 2026, n. 18522
Lavoro - Lavoro pubblico - Personale sanitario...