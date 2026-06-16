Lavoro - Lavoro subordinato - Tutela della salute e dell’integrità fisica - Danno alla salute - Onere probatorio a carico del lavoratore - Sussistenza.

Il lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell’attività lavorativa svolta un danno alla salute, è onerato di provare, oltre all’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’una e l’altra.

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 8 giugno 2026, n. 18522

Lavoro - Lavoro pubblico - Personale sanitario...

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