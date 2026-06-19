Osserva il Tribunale di Milano (sentenza 27 maggio 2026 n. 4471) come la responsabilità dell’amministratore di società a responsabilità limitata sia disciplinata dall’articolo 2476 del codice civile, disposizione che prevede, accanto all’azione sociale di responsabilità (comma 3) e all’azione dei creditori sociali (comma 6 c.c.), la cd. azione individuale a tutela del socio o del terzo, disciplinata al comma 7 c.c. della medesima disposizione.
Responsabilità degli amministratori
La responsabilità degli amministratori di società di capitali...