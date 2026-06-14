Gli strumenti di intelligenza artificiale sono entrati da pochi anni negli studi legali, ma l’evoluzione del loro utilizzo è stata rapida. In poco tempo sono stati adottati sistemi più sofisticati, capaci di influire sull’organizzazione e sui tempi di lavoro, anche attraverso l’analisi dei dati e chatbot verticali pensati per settori specifici. Mentre si dettagliano le norme sull’AI (il Consiglio dei ministri nei giorni scorsi ha approvato in via preliminare due decreti legislativi attuativi della...

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