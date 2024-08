Studio CMS al fianco di SQ Energy Italia nell’acquisizione di un portafoglio fotovoltaico dalle società Amerisun e Ameri Power, entrambe con sede in Udine, assistite dallo Studio Ceccarelli&Silvestri.

Francesco Sabatino, Francesco Ceccarelli

Lo Studio CMS - tra i primi dieci studi legali a livello internazionale - ha assistito SQ Energy Italia, gruppo specializzato a livello europeo nello sviluppo e realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, nell’acquisizione dalle società Amerisun e Ameri Power, primari operatori attivi nell’implementazione e operation di asset per la produzione di energia rinnovabile assistite dallo studio Ceccarelli&Silvestri, dell’intero capitale sociale di società veicolo, titolari dei diritti per lo sviluppo, costruzione ed esercizio di alcuni parchi fotovoltaici in Italia.

Nell’ambito dell’operazione sono stati altresì negoziati e definiti tra SQ Energy Italia e la società Energie Nuove, con sede in Roma, i contratti di sviluppo di progetti per la costruzione di nuovi impianti di produzione di energia rinnovabile che interesseranno più regioni italiane, tra cui Veneto e Emilia Romagna.

CMS ha fornito assistenza legale al gruppo SQ Energy Italia con un team composto dal Counsel Francesco Sabatino per gli aspetti legali, M&A, immobiliari, regolamentari e per la negoziazione dei contratti di sviluppo, dalla Senior Associate Cristina Melentieva per la due diligence urbanistica ed ambientale e dalla Associate Selina Mazzoni per la due diligence societaria ed immobiliare.

Lo studio legale internazionale Ceccarelli&Silvestri ha assistito Amerisun e Ameri Power per gli aspetti legali e di M&A e la società Energie Nuove per gli aspetti legali relativi alla definizione dei contratti di sviluppo e di costruzione degli impianti fotovoltaici. Il team di lavoro è stato guidato dai Partner Emanuele Silvestri e Francesco Ceccarelli e composto dall’Avv. Michele Coloccini e dai collaboratori Asia Ravaioli e Federico Tonelli.

Il dottore commercialista Paolo Buttiglione ha assistito, infine, le società Amerisun e Ameri Power con riguardo agli aspetti fiscali, regolamentari e amministrativi.

Gli aspetti notarili sono stati curati dai Notai Enrico Cafiero di Mondolfo (PU) e Roberto Balletta di Corbetta (MI).