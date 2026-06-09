Marco Lenti, Claudio Corba Colombo

Studio Legale Mordiglia e De Berti Jacchia hanno assistito Gaston-Schul International BV, società specializzata in servizi doganali, trade compliance e soluzioni per il commercio internazionale, con una presenza consolidata a livello europeo, nell’acquisizione di Parodi Forwarding Srl, storica realtà genovese attiva nel settore dei servizi doganali e delle spedizioni internazionali.

L’operazione consente a Gaston-Schul di rafforzare la propria presenza nel mercato italiano integrando il know-how e l’esperienza di una storica realtà attiva nei servizi doganali e di spedizione internazionale. L’acquisizione si inserisce nel più ampio percorso di crescita del gruppo a livello europeo, volto ad ampliare la propria offerta di servizi customs & trade compliance e a consolidare la propria presenza nei principali hub logistici internazionali.

Con questa operazione, Gaston-Schul consolida ulteriormente il proprio posizionamento quale operatore indipendente nel settore dei servizi doganali e del commercio internazionale, valorizzando al contempo le competenze e la tradizione imprenditoriale del territorio genovese.

Gaston-Schul è stata assistita dallo Studio Legale Mordiglia, con Marco Lenti e Nicola Nardi per tutti gli aspetti di diritto dei trasporti, doganali e di diritto del lavoro, e dallo studio legale De Berti Jacchia, con Claudio Corba Colombo, Benedetta Mazzotti e Vittoria Vezzoli per gli aspetti corporate M&A.

L’operazione rappresenta l’ennesimo successo della lunga “best friendship” tra Studio Legale Mordiglia e De Berti Jacchia che, mettendo a disposizione le rispettive aree di specializzazione ed eccellenza, si collocano come players di riferimento nelle operazioni di M&A in un settore strategico come quello dei trasporti e della logistica.

I venditori sono stati assistiti dallo Studio Picco di Genova.