Subappalto: un rapporto che non coinvolge automaticamente il committente

La genesi del subappalto è subordinata ad una condizione indefettibile ravvisabile nel consenso da parte del committente. Tale affermazione mutua dall’articolo 1656 c.c. che espressamente recita “L’appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente”, il cui tenore letterale non lascia alcun margine interpretativo.

Tuttavia, nonostante la Legge prescriva l’imprescindibilità del consenso da parte del committente...