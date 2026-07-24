Non sono fondate, per le stesse ragioni già esplicitate nelle sentenze numero 135 del 2024 e 66 del 2025, le questioni di legittimità costituzionale in materia di suicidio assistito sollevate dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna e discusse davanti alla Corte costituzionale all’udienza dello scorso 8 giugno. Lo ha deciso la Corte con la sentenza numero 152, depositata oggi.

Il GIP di Bologna deve decidere sulla richiesta di archiviazione formulata dalla Procura nel procedimento...