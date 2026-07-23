E’ stato chiesto alla Corte costituzionale di disporre un rinvio pregiudiziale alla Cgue sul tema della cittadinanza e la Consulta ha invito il quesito ai giudici di Lussemburgo. Con l’ordinanza numero 147, depositata oggi, la Corte costituzionale ha disposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, nell’ambito dei giudizi promossi dal Tribunale di Mantova e dal Tribunale di Campobasso in relazione all’articolo 3-bis della legge numero 91 del 1992, introdotto dall’articolo...

PER SAPERNE DI PIÙ Riproduzione riservata Ⓒ