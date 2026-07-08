Alessandra Rosa

Svolgo, startup italiana attiva nello sviluppo di soluzioni AI per l’automazione dei processi fiscali e documentali, ha chiuso un round pre-seed da oltre 400 mila euro.

L’operazione è stata sottoscritta da primari operatori e professionisti dei settori fiscale, legale, finanziario e tecnologico. Le risorse saranno impiegate per rafforzare la piattaforma tecnologica, sviluppare i principali workflow fiscali, consolidare il go-to-market e accelerare l’espansione commerciale presso studi professionali, operatori fiscali, advisor e soggetti specializzati nella gestione di procedure tributarie, documentali e di crisi d’impresa.

Svolgo sviluppa un layer operativo AI pensato per trasformare pratiche fiscali complesse in workflow digitali guidati, tracciabili e revisionabili. La piattaforma supporta attività ad alta intensità documentale, tra cui ricostruzione della posizione debitoria, piani di rateizzazione, riconciliazione dei debiti fiscali ai fini del bilancio, istanze connesse alla riscossione e strumenti a supporto della crisi d’impresa. L’AI prepara e struttura gli output; il professionista mantiene controllo, validazione e responsabilità finale.

La piattaforma è già stata utilizzata in beta su oltre 700 procedimenti fiscali-amministrativi reali e può contare su una community di oltre 1.000 commercialisti, avvocati tributaristi e professionisti del settore, elementi che rafforzano la validazione del prodotto e il potenziale di distribuzione sul mercato italiano.

“Il round pre-seed conferma che il mercato sta cercando strumenti verticali, concreti e realmente utilizzabili, capaci di portare l’intelligenza artificiale dentro i processi quotidiani dei professionisti”, ha commentato Carlo Carmine, founder di Svolgo. “Il nostro obiettivo è costruire un layer operativo che consenta di passare da attività manuali, frammentate e ripetitive a workflow automatizzati, controllabili e pronti per l’utilizzo professionale.”

Gli aspetti economico-finanziari sono stati seguiti da Studio Rosa & Partners, con un team guidato da Alessandra Rosa, founder dello studio.