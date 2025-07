Testamento revocato e imposta di successione: escluso il pagamento se non c’è l’accettazione

In caso di successione testamentaria, l’imposta è liquidata dall’Ufficio in base alla dichiarazione di successione presentata dal chiamato all’eredità. La presenza di testamenti successivi che revocano il precedente e la loro eventuale impugnazione giudiziaria non impedisce l’obbligo di pagamento dell’imposta, salvo il diritto al rimborso o la necessità di presentare dichiarazioni sostitutive o integrative in seguito all’esito del giudizio. È questo quanto stabilito dalla sentenza 14063/2025 (Cassazione...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi