The Lawyer European Awards 2023 Portolano Cavallo vince il premio “European Litigation team of the year”

Micael Montinari, Martina Lucenti

Portolano Cavallo ha ricevuto il riconoscimento “European Litigation Team of the Year” dalla rivista britannica The Lawyer nel corso degli European Awards 2023. Portolano Cavallo è ininterrottamente presente nelle shortlist degli European Awards sin dalla prima edizione nel 2009, ottenendo il titolo, nel 2018 e nel 2021, di “Law Firm of the Year: Italy”.

La motivazione di “European Litigation Team of the Year” sottolinea che Portolano Cavallo ha ottenuto una sentenza “storica” secondo la giuria di The Lawyer, in un caso complesso e di grande impatto che afferma il diritto dei social media di impedire la pubblicazione di contenuti “di odio”.



“Questo riconoscimento corona il nostro sforzo di eccellenza in tutti gli aspetti del contenzioso in ambito Digital-Tech-Media – dichiara Micael Montinari, responsabile del contenzioso in Portolano Cavallo – Premia la nostra capacità di innovazione nelle soluzioni giuridiche e allo stesso tempo la nostra strategia volta a essere lo studio legale di riferimento in Italia per due settori complessi e in continua evoluzione: Digital-Tech-Media e Life Sciences-Healthcare”.