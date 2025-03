Tirocini negli uffici giudiziari 2024, da oggi le domande per le borse di studio

Da oggi, ore 10, è possibile presentare le domande di borsa di studio per i tirocini formativi svolti negli uffici giudiziari nel 2024. È stato infatti pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia l’Avviso con tutti i dettagli.

Le risorse annuali sono sta definito con decreto interministeriale (Giustizia-MEF) 30 dicembre 2024, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 55 del 7 marzo 2025. L’importo è determinato in quattrocento mensili. Il totale delle risorse per il 2024 è di 5.360.858 di euro. La borsa di studio è attribuita sulla base di graduatoria predisposta su base nazionale.

La domanda potrà essere presentata solo tramite la piattaforma informatica “Tirocini formativi”. Sul portale dovranno essere caricati, in un unico pdf, la certificazione Isee con data di rilascio successiva al 1° gennaio 2025, e la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla percezione o meno di altre borse di studio nel corso del 2024.

Le domande di richiesta della borsa di studio non possono essere presentate dai tirocinanti con modalità cartacea ovvero tramite PEC, ma dovranno essere esclusivamente caricate dagli stessi sulla citata piattaforma informatica.

Le domande possono essere presentate nel periodo compreso tra il 13 marzo 2025, dalle ore 10 e il 17 aprile 2025, fino alle ore 19.00. Dal giorno successivo la piattaforma non accetterà più alcuna domanda.

L’Avviso del 12 marzo, a firma del Direttore generale Carmela Squicciarini, precisa che è onere dei singoli tirocinanti monitorare, attraverso il tempestivo accesso alla piattaforma informatica qualche giorno prima del 17 aprile 2025, lo “stato” della propria richiesta di borsa in modo da poter conoscere, tempestivamente, il suo esito - e il suo eventuale rifiuto (e le relative ragioni)- sì da produrre tempestivamente, previo eventuale confronto con l’ufficio competente ed, eventualmente, con l’help desk, l’eventuale documentazione necessaria per la validazione della domanda di borsa.

Mentre viene chiarito che gli Uffici Giudiziari e l’“help desk” della piattaforma non sono responsabili dell’eventuale mancata comunicazione del rifiuto della domanda da parte del sistema informatico.

Il tirocinante che, al momento della presentazione della domanda, sia impossibilitato a presentare la documentazione fiscale prevista (ISEE-U) dovrà allegare alla domanda, in formato pdf, dichiarazione, debitamente firmata, con cui si impegna a trasmettere la documentazione richiesta entro il termine del 17 aprile 2025.

Infine, la nota rammenta che non hanno diritto al riconoscimento della borsa di studio i tirocinanti che, nel periodo di svolgimento dello stage, abbiano fruito di altre borse di studio e coloro che non abbiano assolto ai propri compiti formativi, nei termini ritenuti dall’Ufficio di appartenenza.