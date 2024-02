Toffoletto De Luca Tamajo cresce a Bologna con l’ingresso dell’avvocata Francesca Casini

Francesca Casini

Toffoletto De Luca Tamajo, studio legale che si occupa esclusivamente della gestione dei rapporti di lavoro per le imprese, annuncia l’ingresso dell’avvocata Francesca Casini nella sede di Bologna.

Giuslavorista e presidente di AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani sezione Emilia-Romagna, Francesca Casini esercita la professione a Bologna, occupandosi di tutte le tematiche relative al diritto del lavoro. Particolarmente legata al territorio che conosce molto bene, supporta imprese nazionali e multinazionali nella gestione dei rapporti di lavoro, dai piani di ristrutturazione e negoziazioni sindacali, ai contratti individuali e politiche retributive.

«Siamo molto orgogliosi dell’ingresso di Francesca Casini nel nostro team, in cui apporta un grande valore professionale – commenta Franco Toffoletto, managing partner di Toffoletto De Luca Tamajo. - La sede di Bologna è per noi molto importante perché ci consente una vicinanza concreta ad un territorio ricco di straordinarie imprese».

«L’avvocata Casini entra in una squadra affiatata portando la sua autorevolezza, competenza e profonda conoscenza della realtà economica e lavorativa dell’Emilia Romagna - spiega Giovanni Morpurgo, partner dello Studio e responsabile della sede di Bologna. - Il suo ingresso ci supporterà nella crescita in linea con un territorio in continuo sviluppo».

Secondo i dati previsionali elaborati a gennaio da Prometeia sullo scenario macroeconomico dell’Emilia-Romagna, infatti, per il 2024 è atteso un miglioramento del mercato del lavoro regionale. Il tasso di attività dovrebbe toccare il 73,8% (dal 73,5% del 2023), con un tasso di occupazione che si attesta al 70,4% (70% nel 2023) e di disoccupazione in leggera discesa a 4,5% (dal 4,8% registrato nel 2023).

«Sono onorata che lo Studio Toffoletto De Luca Tamajo abbia visto in me una risorsa. All’onore unisco l’entusiasmo che nasce dalla consapevolezza di entrare in una realtà che coniuga un altissimo livello professionale a una visione da tutti riconosciuta», conclude Francesca Casini.