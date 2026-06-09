Il trattamento di fine rapporto trova la sua disciplina nell’art. 2120 c.c., che ne definisce natura, modalità di maturazione e criteri di calcolo, configurandolo come retribuzione differita destinata a essere corrisposta alla cessazione del rapporto di lavoro.
Il sistema previgente alla riforma della crisi d’impresa
Nel sistema previgente alla riforma della crisi d’impresa, la disciplina del TFR in caso di trasferimento d’azienda si coordinava con l’art. 2112 c.c. e con l’art. 47 L. 428/1990, nonché con l’istituto del Fondo di garanzia INPS di cui...